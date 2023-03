Estudantes da Rede Municipal de Lagarto comemoram Dia da Água

Na última, quarta-feira, 22 de março foi comemorado o “Dia Mundial da Água”, e as unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Lagarto desenvolveram uma série de atividades de conscientização ao dia.

Entre os temas abordados tivemos a importância da preservação dos recursos hídricos e atitudes do cotidiano que devem ser tomadas, como a economia de água.

De acordo com o secretário Municipal da Educação, professor Magson Almeida, as atividades sensibilizaram os estudantes quanto à importância da preservação do nosso maior bem natural. “A ideia é fazer com que as nossas crianças tenham consciência do quanto a água é necessária para o nosso dia a dia e como é importante preservá-la”, disse o gestor.

Jogos, rodas de conversa, desenhos, oficinas de pintura, cartazes e brincadeiras foram exercícios utilizados para enviar mensagens-chave sobre atitudes e práticas diárias que contribuem para poupar o uso da água.

“O importante foi engajar os alunos com atitudes dentro e fora da escola”, finalizou o professor Magson.

Fonte: Prefeitura de Lagarto