Estudantes da Rede Municipal de Lagarto são premiados na Olímpiada Brasileira de Matemática

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, anuncia os premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e promovida com recursos do Governo Federal.

Receberam medalha de bronze: Guilherme Melo Barbosa, da Escola Municipal Artur Reis; e Karine Santos Melo, da Escola Dr. Sílvio Cezar Leite. Também foi premiado o professor Antônio Lisboa, da Escola Monsenhor Daltro.

Já o Certificado de Menção Honrosa, foram para os estudantes Ana Luisa Lisboa Fernandes, da Escola José Gaudêncio; Maria Luiza Sena, da Escola Adelina Maria; Davi Costa dos Santos e Eduardo Silva Campos Aranha, da Escola Monsenhor Daltro.

A Olimpíada Brasileira de Matemática tem como intuito estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, parabenizou os estudantes pelo esforço e dedicação. “Vocês são orgulhos para o nosso município e ficamos muito honrados em ter alunos que com muita dedicação e esforço conseguiram se superar numa competição a nível nacional”, enfatizou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto