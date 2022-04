Estudantes da Rede Municipal participarão do Programa Saneamento Expresso da Deso

Durante toda esta terça-feira, 12, os alunos da Rede Pública Municipal de Lagarto, participarão do “Programa Saneamento Expresso da Deso”, uma Unidade Móvel de Educação Ambiental Itinerante, que possibilitará levar informações sobre meio ambiente e saneamento.

O evento, realizado pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação, acontecerá em frente à Escola Municipal José Antônio dos Santos, no Bairro Loiola, com um ônibus, adaptado e equipado com maquetes didáticas e funcionais, retratam todo o “Ciclo do Saneamento”, compreendendo desde a bacia hidrográfica e seus mananciais a captação, adução, bombeamento, tratamento, preservação, distribuição e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, como também, à disposição final de resíduos sólidos.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, disse que os alunos irão complementar o evento com as atividades desenvolvidas no Dia da Água, “oportunizando o debate sobre o consumo consciente de água e a importância da participação da sociedade no bom funcionamento dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto