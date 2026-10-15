Estudantes da rede pública estadual retornam a Sergipe após intercâmbio internacional

Estudantes da rede pública estadual de ensino que participaram do programa Sergipe no Mundo em Singapura, Inglaterra, França, Canadá, Austrália e Estados Unidos retornaram a Sergipe neste fim de semana, após uma experiência internacional de aprendizado e intercâmbio cultural. A viagem marcou a conclusão da terceira edição do programa promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que amplia horizontes e proporciona aos jovens, novas oportunidades de formação acadêmica, cultural e pessoal.

Durante o período no exterior, os intercambistas tiveram a oportunidade de aprimorar os conhecimentos em língua estrangeira, conhecer diferentes culturas e vivenciar novas experiências educacionais. A iniciativa busca ampliar os horizontes dos estudantes, fortalecer a aprendizagem e contribuir para a formação pessoal e acadêmica dos jovens sergipanos.

“Meu desembarque foi marcado por muita emoção e felicidade ao reencontrar minha família reunida à minha espera. O intercâmbio foi uma experiência transformadora, que ampliou meus horizontes e abriu portas para o meu futuro. Sou muito grata por tudo o que vivi e pelas pessoas que fizeram parte dessa jornada. É muito bom estar de volta”, relata a estudante Maria Eduarda, do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte.

O retorno marca o encerramento de mais uma etapa internacional do programa em 2026, que proporciona aos alunos da rede estadual a oportunidade de conhecer diferentes realidades educacionais e culturais. Além dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, a vivência em outro país contribui para o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da capacidade de adaptação a novos ambientes.

A experiência também possibilita que os estudantes compartilhem com colegas, professores e comunidades escolares os aprendizados adquiridos durante o intercâmbio, multiplicando conhecimentos e incentivando outros jovens a buscarem oportunidades de formação.

O estudante Adrian Alves, do Centro de Excelência Governador Lourival Baptista, relatou como foi a experiência com o programa. “O intercâmbio foi uma das melhores experiências da minha vida. Além de conhecer os Estados Unidos e entender que nenhum lugar é perfeito, percebi que estudar fora é uma possibilidade real. Espero que minha história incentive outros estudantes a acreditarem na educação e a buscarem oportunidades como essa. No futuro, quero viajar novamente e, quem sabe, levar minha família para viver essa experiência comigo”, afirma.

O programa Sergipe no Mundo integra as ações do Governo do Estado voltadas à ampliação das oportunidades educacionais para os estudantes da rede pública. Por meio do intercâmbio, os participantes têm acesso a experiências que contribuem para suas trajetórias acadêmicas e profissionais, além de estimular o protagonismo juvenil.

Com o retorno dos intercambistas, encerra-se mais um ciclo de vivências internacionais do programa em 2026, reforçando o compromisso de ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes sergipanos para além da sala de aula.

Fonte: Governo de SE