Estudantes de chegam à semifinal do Solve for Tomorrow com projeto de tubetes biodegradáveis

Estudantes do Colégio Estadual Abdias Bezerra, em Ribeirópolis, no interior de Sergipe, estão entre as 30 equipes semifinalistas do Solve for Tomorrow Brasil, programa global de Cidadania Corporativa da Samsung, com coordenação geral do Cenpec no Brasil, que já está em sua 13ª edição no País e incentiva alunos e professores de escolas públicas a desenvolverem projetos com base na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Formada por estudantes mulheres, a equipe desenvolve o projeto ‘Reutilizar para plantar: a ciência por trás dos tubetes ecológicos’, composto por um protótipo de tubete biodegradável para o cultivo de mudas, criado como alternativa aos recipientes plásticos utilizados por agricultores familiares e viveiristas da região. A proposta utiliza resíduos orgânicos disponíveis localmente, como fibra de coco e casca de ovo, incorporados a uma matriz polimérica natural à base de amido.

A ideia surgiu a partir da observação de uma situação comum na agricultura local. Após o transporte e o plantio das mudas, os recipientes plásticos utilizados nesse processo precisam ser descartados. Para os estudantes, esse processo representa tanto um desafio para os agricultores quanto uma oportunidade de desenvolver uma alternativa mais sustentável.

“Temos muitos agricultores na região que vendem as mudas em recipientes plásticos, usados para o transporte e o plantio. A partir daí, o grupo teve a ideia de produzir um material biodegradável para utilizar nesse processo”, explica Danilo Oliveira Santos, professor e orientador da equipe.

Para chegar ao protótipo, as estudantes pesquisaram diferentes resíduos e suas propriedades, avaliando materiais disponíveis ao longo do ano e sua capacidade de integrar a composição dos tubetes. Além da pesquisa bibliográfica, realizada a partir de livros e artigos científicos, a equipe realizou experimentos na escola e conversou com agricultores para compreender melhor as necessidades relacionadas ao uso dos recipientes.

A proposta é que, após o plantio, o tubete possa permanecer no solo enquanto a muda se desenvolve. Com a degradação gradual do material, as raízes podem continuar seu crescimento sem a necessidade de retirada e descarte do recipiente. A equipe também investiga o potencial dos resíduos utilizados para contribuir com o solo durante a decomposição do material.

Atualmente, as estudantes realizam testes de biodegradação para avaliar em quanto tempo os tubetes se decompõem e verificar os parâmetros necessários para sua produção. As alunas também estão desenvolvendo vasos para plantas utilizando a mesma proposta de reaproveitamento de resíduos e ampliando as possibilidades de aplicação dos materiais pesquisados.

“O projeto mostra como um conhecimento que já vinha sendo desenvolvido na escola pode ser aplicado a uma necessidade concreta da comunidade. Ao observar uma prática presente no cotidiano e investigar como transformá-la, as estudantes passam a compreender a ciência não apenas como conteúdo, mas como uma ferramenta para buscar soluções”, afirma Helvio Kanamaru, Diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina.

“É na relação com o território que muitas vezes surgem perguntas capazes de mobilizar aprendizagens. Ao investigar os materiais disponíveis em sua região e dialogar com agricultores para desenvolver uma alternativa aos recipientes plásticos, essas estudantes articulam conhecimentos científicos, experimentação e saberes da comunidade. A experiência mostra como a escola pública pode contribuir para formar cidadãs capazes de observar a realidade, produzir conhecimento e participar da construção de respostas para desafios concretos”, afirma Beatriz Cortese, diretora executiva do Cenpec.

Atualmente, a equipe segue com os testes de biodegradação e o aperfeiçoamento dos protótipos. A expectativa é avançar na compreensão do comportamento do material no solo e avaliar sua viabilidade para uma aplicação mais ampla. Além disso, a participação no Solve for Tomorrow tem contribuído para o desenvolvimento acadêmico e pessoal das estudantes.

“As meninas melhoraram muito na compreensão da ciência e sobre como um cientista trabalha. Antes do programa, as pesquisas escolares eram mais superficiais. Agora elas estão pesquisando com livros e artigos científicos, e isso melhorou até a escrita e a interpretação. Também percebemos uma evolução nas notas e, principalmente, na oratória. Elas eram tímidas e agora conseguem apresentar o projeto em público tranquilamente”, conta Danilo.

Para o professor, as mentorias e atividades de formação oferecidas pelo Solve for Tomorrow também são parte importante desse processo. “Na primeira mentoria elas estavam apreensivas, mas depois foram se desenvolvendo. A mentora conversa muito com elas, tira dúvidas e traz ideias para melhorar o projeto. Não é apenas participar do programa: existe uma formação continuada que contribui muito para elas enquanto estudantes”, afirma.

O que é o Solve for Tomorrow Brasil?

O Solve for Tomorrow Brasil é o programa global de Cidadania Corporativa da Samsung que incentiva estudantes do Ensino Médio de escolas públicas a desenvolver soluções inovadoras para desafios reais, com base na abordagem STEM. Entre os destaques da iniciativa estão:

Educação com impacto real: estudantes desenvolvem soluções para desafios identificados em suas comunidades

Abordagem STEM: integração de ciência, tecnologia, engenharia e matemática na prática

Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL): foco em protagonismo, criatividade e trabalho em equipe

Mentorias e capacitação: apoio de especialistas ao longo de toda a jornada

O Solve for Tomorrow Brasil chega a 13ª edição com crescimento1 de 7,7% no número de projetos inscritos em comparação ao 2025. Além do aumento no volume de propostas, a edição de 2026 apresentou avanços significativos no que diz respeito à diversidade dos participantes, com aumento de 11% na participação feminina (considerando estudantes mulheres), além da ampliação de 3% no número de escolas quilombolas e instituições localizadas em áreas rurais.

Qual é o impacto do Solve for Tomorrow Brasil?

O Solve for Tomorrow já alcançou mais de 442 mil alunos e professores de escolas públicas em 21 países da América Latina, promovendo experiências de aprendizagem prática, colaboração e desenvolvimento de competências essenciais para o futuro. A edição brasileira conta com a coordenação geral do Cenpec e o apoio de parceiros institucionais comprometidos com o fortalecimento da educação pública e da inovação.

Fonte: Assessoria de Comunicação