Estudantes de Lagarto participam de projeto do Corpo de Bombeiros

Crianças, adolescentes e professores das unidades da Rede Municipal de Lagarto participaram do Projeto “São João Seguro”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros. A iniciativa tem o objetivo de orientar alunos das escolas públicas e particulares sobre a prevenção de acidentes com fogos de artifício e fogueiras, além de passar conhecimentos de primeiros socorros.

Em Lagarto, o projeto aconteceu nos três turnos e atendeu centenas de estudantes, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.

“São cuidados simples, mas que, algumas vezes, não são executados. Todo cuidado é relevante para evitar acidentes graves com fogueiras e, principalmente com fogos: devemos soltá-los somente em locais abertos, longe de aglomeração de pessoas. Agradeço ao Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, por atender prontamente mais uma vez a nossa solicitação”, disse o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

De acordo com o comando geral do Corpo de Bombeiros, o “São João Seguro” trouxe nesse ano uma inovação: apresentação teatral com fantoches, levando prevenção de uma forma lúdica. O objetivo é evitar intercorrências fruto dessa época do ano.