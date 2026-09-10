Estudantes de licenciatura podem se inscrever para receber bolsa destinada a futuros professores

Mais de 11,5 mil estudantes de todo o país são elegíveis a receberem bolsas de estudo destinada a futuros professores. Eles obtiveram nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e estão matriculados em cursos presenciais de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para as bolsas destinadas aos estudantes que ingressaram em 2026 podem ser feitas até 19 de dezembro deste ano, enquanto houver disponibilidade de vagas, por meio da Plataforma Freire.

A análise e aprovação das pré-inscrições são realizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ocorrem até o dia 20 de cada mês. As bolsas são de R$ 1.050 mensais, do início ao fim do curso. Desse valor, R$ 700 podem ser sacados mensalmente e R$ 350 são depositados em uma poupança. O saque do valor depositado em poupança é condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão da licenciatura. O pagamento das bolsas será efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do bolsista pela instituição de ensino no sistema da Capes.

Requisitos

Podem se inscrever candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e que foram matriculados em cursos presenciais de licenciatura por meio de um dos programas do MEC, respeitando a seguinte ordem de prioridade: Sisu, Prouni e Fies. Além disso, é necessário cumprir as exigências previstas no Edital nº 2/2025 da Capes e atender às regras específicas do programa de ingresso escolhido.

Em caso de dúvidas, o MEC, por meio da Capes, disponibiliza atendimento pelo e-mail pdm.licenciaturas@capes.gov.br.

Fonte: Agência GOV