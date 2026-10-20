Estudantes de Simão Dias conquistam primeiro lugar na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Dois estudantes da rede pública estadual de Sergipe conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee) 2026 e garantiram vagas na segunda etapa da competição, em Brasília (DF). Os resultados são de Kaique Ramos Menezes, do Centro de Excelência Professor Udilson Soares Ribeiro, e de Adriele Vitória Matos Santana, do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Pedro Valadares, ambos de Simão Dias. Ao todo, 18.743 estudantes de 306 instituições de ensino de Sergipe se inscreveram na olimpíada, que promove conhecimentos sobre energia elétrica, sustentabilidade e consumo consciente.

A Onee é uma iniciativa educacional que busca conscientizar os estudantes sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica. Por meio de jogos digitais, desafios interativos e atividades educativas, a competição aborda temas como geração de energia, fontes renováveis e não renováveis e impactos ambientais, incentivando o aprendizado de forma dinâmica e aproximando os conteúdos da realidade dos alunos.

Em 2026, a olimpíada ampliou a participação para estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, além dos alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Os participantes classificados para a etapa nacional têm a oportunidade de representar seus estados e aprofundar os conhecimentos adquiridos durante a preparação.

Dedicação e persistência

A trajetória de Kaique Ramos Menezes na olimpíada começou em 2024, quando cursava o 9º ano do Ensino Fundamental e conquistou uma medalha de ouro. Na ocasião, não conseguiu chegar à etapa final, mas o resultado o motivou a continuar estudando e tentar novamente. Em 2026, já no 2º ano do Ensino Médio, aproveitou a abertura das inscrições para essa modalidade, dedicou-se à preparação e conquistou o primeiro lugar em sua categoria, garantindo a classificação para Brasília.

“Os desafios eram apresentados em forma de jogos, com uma dinâmica muito legal que incentivava a aprender e aplicar os conhecimentos. Acredito que a tecnologia e a gamificação podem ajudar muitos alunos a se envolver mais nos estudos”, destacou Kaique.

O estudante explicou que a participação contribuiu para ampliar seus conhecimentos sobre usinas, fontes de energia renováveis e não renováveis, impactos ambientais e formas de utilizar a eletricidade com mais eficiência. A troca de ideias com os colegas também foi importante durante a preparação, que precisou ser conciliada com as atividades escolares.

Para Kaique, os aprendizados adquiridos na competição também contribuem para sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principalmente na interpretação de questões e na construção de argumentos para redações sobre sustentabilidade e consumo consciente.

O gestor do Centro de Excelência Professor Udilson Soares Ribeiro, Sérgio Santos, destacou o orgulho pela trajetória do estudante e a importância do incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação no ambiente escolar. “A conquista da medalha de ouro em 2024 e a chegada à final neste ano refletem sua dedicação, persistência e vontade de aprender”, ressaltou o gestor, que também agradeceu aos professores envolvidos na trajetória do estudante, especialmente à professora orientadora Suelaine dos Santos Souza, pelo compromisso e incentivo ao desenvolvimento de Kaique.

Segundo o gestor, a conquista demonstra como a participação em olimpíadas educacionais pode ampliar conhecimentos e desenvolver competências importantes para a vida acadêmica e para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade.

Ouro pelo segundo ano consecutivo

A estudante Adriele Vitória Matos Santana, do 9º ano, do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Pedro Valadares, também se destacou na Onee. Em 2025, ela conquistou uma medalha de ouro e, para a edição de 2026, estabeleceu a meta de repetir o resultado e avançar ainda mais na competição.

Assim que o sistema foi aberto, Adriele começou a estudar os módulos e aprofundar seus conhecimentos sobre eficiência energética. Na semana dos jogos e da prova final, intensificou a preparação e se dedicou a cada etapa com atenção e cuidado. O esforço resultou em mais uma medalha de ouro e na classificação para a segunda etapa da competição, em Brasília. “Quando descobri o resultado, senti uma alegria imensa. Conquistar novamente o ouro e poder representar Sergipe na segunda fase da Onee, em Brasília, fez cada momento de estudo valer a pena”, relatou Adriele.

A estudante também destacou a importância do apoio recebido da escola, das professoras e dos colegas. Segundo ela, a conquista representa não apenas o resultado de sua dedicação individual, mas, também, o trabalho coletivo desenvolvido no ambiente escolar. Adriele agradeceu à equipe da unidade de ensino pelo incentivo à pesquisa e à participação em olimpíadas, com reconhecimento especial às professoras Aden e Gisélia, pela orientação e pelo apoio, além da turma, pela união e pela troca de conhecimentos.

A gestora do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Pedro Valadares, Edvânia dos Santos Nascimento, destacou a satisfação da comunidade escolar com a conquista da estudante e sua classificação para representar Sergipe na etapa nacional. “Essa conquista vai muito além de uma participação em uma olimpíada. Ela representa a dedicação, o esforço, o conhecimento e o potencial transformador da educação”, afirmou Edvânia.

Para a gestora, o resultado demonstra a importância de acreditar nos estudantes e incentivar seus talentos, criando oportunidades para que alcancem novos espaços e ampliem suas perspectivas de futuro.

Educação e sustentabilidade

A classificação de Kaique e Adriele para a segunda etapa da Onee reforça a importância das olimpíadas educacionais como ferramentas de aprendizagem e incentivo ao protagonismo estudantil. Por meio de atividades práticas e interativas, os participantes ampliam o conhecimento sobre energia elétrica e compreendem como atitudes cotidianas podem contribuir para reduzir o desperdício e preservar o meio ambiente.

A participação dos estudantes também evidencia o papel das escolas e dos professores no incentivo à pesquisa, à dedicação aos estudos e à busca por novas oportunidades. Em Brasília, os representantes sergipanos terão a oportunidade de dar continuidade à trajetória na competição e compartilhar os conhecimentos adquiridos durante a preparação.

Fonte: Agência Brasil