Estudantes do 2º ao 5º ano podem participar da 1ª Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas, até o dia 16 de junho, as inscrições para a 1ª Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas. Essa edição é direcionada aos estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Alunos matriculados em outras modalidades, como Educação de Jovens e Adultos, estão aptos a participar desde que sua série escolar corresponda ao indicado pela olimpíada.

A Olimpíada Mirim é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da B3 Social, da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), promovida com recursos oriundos do contrato de gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com o Ministério da Educação (MEC). O objetivo é realizar uma ação exclusivamente cultural e recreativa, sendo a participação absolutamente voluntária e desvinculada à aquisição de qualquer bem, serviço e/ou direito.

A proposta do concurso é estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil, promover a difusão da cultura matemática, identificar jovens talentos, dentre outros. Para se inscrever, a unidade de ensino participante deve acessar o site, inserir o código do INEP e clicar em buscar para preencher as informações solicitadas.

O técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades) da Seduc, Jorge Monteiro, orienta para que “leiam com atenção o regulamento e fiquem atentos às datas do calendário, uma vez que elas não serão prorrogadas”, disse, informando que os alunos participantes serão divididos em dois níveis, de acordo com o grau de escolaridade em que estiverem matriculados: Mirim 1: 2º e 3º ano; e Mirim 2: 4º e 5º ano.

Em caso de dúvida, deve-se entrar em contato com a OBMEP por e-mail (olimpiadamirim@obmep.org.br) ou pelo telefone (21) 2529-5084. Inscreva-se em https://olimpiadamirim.obmep.org.br/

