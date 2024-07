Estudantes do campus Itabaiana são destaques na Olimpíada Territorial de Sergipe

Exclusiva para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, a Olimpíada Territorial de Sergipe, que foi realizada no período de 12 a 14 de junho, promovida pela UFS/Campus Sertão, teve por objetivo estimular a criatividade, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de soluções inovadoras.



Nesta edição, o evento contou com a participação de 139 estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do Estado, sendo 98 projetos aprovados, 10 finalistas e premiação até o 5° lugar. Nesta edição, estudantes do IFS/Campus Itabaiana participaram por meio de duas equipes. Com a divulgação do resultado nesta última terça-feira, 02 de julho, as duas equipes obtiveram brilhantes resultados, sendo finalistas em seus projetos inovadores, criativos e sustentáveis.



O projeto Hortas ECO Urbanas (Hortas Hidropônicas em Áreas Urbanas) composta pelos alunos José Henrique Barbosa da Cunha, Jaine Cristina dos Santos Tavares, Cauanny Andrade da Fonseca e Everlaine da Cruz, tem como ideia a implementação de hortas hidropônicas em quintais urbanos, usando garrafas PET reutilizadas. Proporcionando acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, livres de defensivos agrícolas, oferecendo uma solução prática e econômica para famílias urbanas em Sergipe a solução recebeu certificado Destaque na Olimpíada.



Já o projeto CATAF (Cooperativa de Assistência Técnica para Agricultura Familiar), surgiu como solução para o problema da falta de assistência técnica ao pequeno agricultor que trabalha com agricultura familiar e não dispõe desse serviço para desenvolver de forma sustentável a produção de orgânicos. Composta pelos alunos Vitor Silva Santos, Marianne Trajano Pereira de Souza e Geovana Martins da Silva, o projeto foi classificado no top 10 e conseguiu o 4° lugar com certificação de Solução Destaque.



As duas equipes contaram com a orientação de Josiene Ferreira, professora de Geografia que nos contou sobre o processo criativo e expressou sua satisfação com o resultado de seus alunos. “Se mostraram muito empenhados, ficamos até meia noite para deixar tudo dentro de um projeto que fosse viável e que estivesse dentro do que a OTS pedia. Eles se desafiaram, inovaram, foram criativos, buscaram resultados. É muito gratificante, são projetos completos.”



Vitor Silva Santos, aluno da instituição e membro da equipe classificada do projeto CATAF resumiu sua participação a um momento único. “Foi um momento espetacular, de muito aprendizado e muita superação”, enfatizou Vitor.



A premiação ocorrerá nas instituições das equipes vencedoras, já os projetos, que agora entram no banco de dados online da Olimpíada podem ser apreciados através dos links abaixo:

Fonte: Ministério da Educação