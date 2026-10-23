Estudantes do Centro-Sul representarão Sergipe na final nacional da Olimpíada de Empreendedorismo

Sergipe já tem seus três estudantes finalistas da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo (ONE). Os alunos Ana Clara (Centro de Excelência Deputado Joaldo Vieira Barbosa – Salgado), Kaique Menezes (Centro de Educação Profissional Professor Udilson Soares Ribeiro – Simão Dias) e José Antônio Santos Freire (Colégio Estadual Doutor Osman Hora Fontes – Riachão do Dantas) são os vencedores da etapa estadual e participarão, no dia 10 de dezembro, em Brasília, da etapa nacional.

A iniciativa educacional gratuita estimula o espírito empreendedor, a criatividade e a capacidade de resolução de problemas entre estudantes do ensino médio, da educação profissional técnica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reunindo participantes de diferentes regiões do país. “A Olimpíada Nacional de Empreendedorismo foi uma oportunidade de sair da zona de conforto e colocar meus conhecimentos em prática. Ao longo da experiência, aprendi a olhar para os problemas de outras formas, pensar em soluções e entender que uma boa ideia precisa de planejamento para se tornar realidade. Levo comigo aprendizados que vão contribuir tanto para minha vida acadêmica quanto para meu futuro profissional”, destaca a aluna Ana Clara, do Centro de Excelência Deputado Joaldo Vieira Barbosa.

A iniciativa também contribui para o desenvolvimento de competências importantes para a formação dos jovens, como pensamento crítico, autonomia, planejamento e tomada de decisão. Ao incentivar os participantes a analisarem situações reais e proporem alternativas, a olimpíada amplia as possibilidades de aprendizagem para além dos conteúdos tradicionais da sala de aula. “Participar da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo tem sido uma experiência de muito aprendizado. A competição me ajudou a desenvolver a criatividade, o raciocínio e a capacidade de tomar decisões. Estar entre os três estudantes sergipanos classificados para a fase presencial, em Brasília, é motivo de muito orgulho e me incentiva a continuar aprendendo e buscando novas oportunidades”, explica o aluno Kaique Menezes.

Outro aspecto importante é o estímulo à inovação e à identificação de oportunidades. A proposta permite que os estudantes exercitem a capacidade de observar problemas, elaborar ideias e pensar em soluções que possam gerar impactos positivos na sociedade. José Antônio, aluno do Colégio Estadual Doutor Osman Hora Fontes, afirma que, além de muito aprendizado e conhecimento, a Olimpíada de Empreendedorismo abre as portas para várias oportunidades. “É uma oportunidade de mostrar o que aprendi, conhecer novas ideias e aprender ainda mais. Fico muito feliz por chegar à fase final e poder representar Sergipe. Espero aproveitar cada momento e levar comigo todo o conhecimento que estou adquirindo”, disse.

Com abrangência em todo o Brasil, a Olimpíada Nacional de Empreendedorismo representa uma oportunidade para que estudantes conheçam melhor os princípios do empreendedorismo e desenvolvam habilidades que podem contribuir tanto para a trajetória acadêmica quanto para a futura atuação profissional. A participação é voluntária, ampliando o acesso à iniciativa e incentivando o protagonismo estudantil na construção de ideias e soluções para os desafios da sociedade.

Fonte: Governo de SE