Estudantes e professores do Município de Lagarto são premiados pelo MPT

Na última terça-feira, 11, estudantes e professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Lagarto foram conferidos no Prêmio Ministério Público na Escola 2022 – Etapa Estadual.

A cerimônia de premiação aconteceu no auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dória, em Aracaju. A ação é uma iniciativa do MPT em regime de colaboração com estados e municípios no compromisso contra o trabalho infantil.

O Prêmio teve como público-alvo os alunos do 4° ao 7° anos do Ensino Fundamental da Rede Pública e contou com quatro categorias de premiação: conto, poesia, música e desenho.

Em todos os grupos as produções artísticas desenvolvidas pelos estudantes ocorreram em diálogo com a temática do trabalho infantil e as suas formas de erradicação.

Desta maneira, no grupo 1 (4° e 5° ano), foram premiados na Categoria Conto a aluna Clara Mariana Oliveira Mendes, da Escola Manoel de Paula Menezes Lima. No mesmo grupo, mas na Categoria Desenho, o estudante Gabriel Vieira Golbi da Escola Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro foi premiado.

Já no grupo 2 (6° e 7°), o aluno Valdiclay Santos Silva da Escola José Antônio dos Santos foi um dos premiados da Categoria Música.

O Prêmio também reconheceu os professores orientadores na realização das ações. Assim, os docentes da Rede Municipal Joseílton Oliveira dos Santos, Caroline Oliveira dos Santos e Mônica de Santana Martins Salles foram premiados.

“Esta Premiação não seria possível sem a iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que ofertou a formação para os professores e o material didático para os alunos. Por isso, primeiro agradeço ao MPT, por meio do procurador do trabalho Raymundo Lima Ribeiro Júnior, que se empenhou desde o início para a realização da Premiação”, destacou a prefeita Hilda Ribeiro.

O secretário da Educação, professor Magson, reconheceu a importância dos profissionais da escola. “Agradeço também os professores, coordenadores, diretores e toda a comunidade escolar que mobilizou os alunos da Rede Municipal nas ações do Prêmio. Sem esses esforços as conquistas não seriam possíveis”, reforçou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto