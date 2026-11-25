Sergipe é a única unidade da Federação onde nenhuma organização criminosa alcançou os critérios de relevância territorial estabelecidos em um estudo da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento, repercutido pelo portal G1 apresenta um diagnóstico da atuação do crime organizado nos 26 estados e no Distrito Federal, considerando aspectos como influência territorial, capacidade econômica e operacional dos grupos criminosos. Parte das informações já havia sido divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) em julho de 2025. Agora, a totalidade do relatório, com seus dados e análises detalhadas, foi apresentada publicamente pela primeira vez.

Intitulado Cenários do Crime Organizado no Brasil, o relatório identificou 31 organizações criminosas consideradas relevantes em âmbito nacional, sendo 28 facções, duas milícias e uma estrutura de origem estrangeira. A pesquisa utilizou dados referentes a junho de 2025 e analisou a presença dessas organizações nas unidades da Federação, considerando não apenas a existência de integrantes, mas também a capacidade de articulação, influência econômica e controle territorial.

Enquanto a maioria dos estados brasileiros apresenta duas ou três organizações criminosas com atuação considerada relevante, e alguns chegam a registrar cinco grupos, Sergipe foi a única unidade federativa em que nenhuma organização atingiu os parâmetros estabelecidos pela metodologia da pesquisa. O levantamento identificou atividades relacionadas a grupos criminosos com atuação nacional no território sergipano, mas sem alcance territorial suficiente para alcançar a classificação de relevância adotada pelos pesquisadores.

A distinção é importante porque o estudo não considera apenas a presença de integrantes ou a ocorrência de crimes, mas a capacidade de uma organização de estabelecer influência, articular atividades criminosas e exercer controle sobre determinado território. Nesse aspecto, Sergipe não apresentou nenhum grupo com características suficientes para ser classificado como uma organização criminosa de relevância territorial.

Dinâmicas de domínio territorial não foram identificadas em Sergipe

Em âmbito nacional, o estudo aponta diferentes estratégias de expansão e atuação das organizações criminosas. Algumas concentram esforços na logística do tráfico de drogas em rotas nacionais e internacionais, enquanto outras priorizam a disputa e o controle de territórios, especialmente em comunidades urbanas das regiões Norte e Nordeste. Essas dinâmicas envolvem alianças com grupos locais e regionais, confrontos armados e imposição de regras à população.

Em Sergipe, entretanto, o levantamento não identificou organizações criminosas com capacidade de estabelecer esse tipo de domínio territorial. Diferentemente de cenários registrados em outros estados, onde grupos exercem influência sobre comunidades e interferem diretamente na rotina dos moradores, o território sergipano não apresentou organizações que atingissem os critérios de relevância territorial definidos pela pesquisa.

Outro aspecto importante destacado pelo levantamento é a diversificação das atividades econômicas exploradas pelo crime organizado no Brasil. Além do tráfico de drogas, organizações criminosas passaram a atuar em práticas de extorsão de moradores e comerciantes, cobrança de taxas e imposição de monopólios sobre serviços essenciais, como fornecimento de gás de cozinha, internet e transporte. Em determinados territórios, essas atividades permitem que os grupos estabeleçam formas de controle econômico e social sobre a população.

Essa dinâmica de exploração territorial e econômica não foi identificada em Sergipe nos parâmetros considerados pelo estudo. O estado não apresentou organizações criminosas com relevância territorial suficiente para exercer esse tipo de controle sobre comunidades, comerciantes ou serviços essenciais, realidade que o diferencia de regiões brasileiras onde essas práticas já fazem parte da atuação de grupos criminosos.

Crime organizado também avança sobre a economia formal

A pesquisa também chama atenção para a infiltração de organizações criminosas em setores da economia formal. Empresas e atividades comerciais podem ser utilizadas para movimentação de recursos ilícitos, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Entre os segmentos mencionados estão combustíveis, transportes, bebidas, tabaco e ouro.

O levantamento ainda identifica a participação de organizações criminosas em crimes ambientais, especialmente na Amazônia, além de delitos patrimoniais e golpes digitais. Essa diversificação demonstra que o enfrentamento ao crime organizado exige atuação que ultrapasse a repressão ao tráfico de drogas, alcançando também os mecanismos financeiros e econômicos utilizados para sustentar essas estruturas.

No contexto sergipano, o estudo não atribui a nenhuma organização criminosa o nível de capacidade econômica e territorial necessário para alcançar a classificação de relevância adotada nacionalmente. O resultado reforça a importância de acompanhar as transformações na dinâmica criminal e identificar possíveis tentativas de expansão dessas atividades antes que alcancem maior capacidade de articulação no estado.

Estudo amplia diagnóstico sobre a criminalidade no país

O relatório Cenários do Crime Organizado no Brasil representa um avanço no mapeamento da criminalidade organizada por não se limitar à identificação dos grupos presentes em cada estado. O levantamento também avalia a capacidade operacional, econômica e territorial das organizações, além das relações estabelecidas entre elas e do nível de ameaça que representam nos cenários estadual e nacional.

Fonte: Polícia Civil