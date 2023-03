HU de Lagarto acolhe novos residentes médicos e multiprofissionais

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) recepcionaram os novos residentes dos programas de residência médica e multiprofissional da unidade hospitalar. O evento de acolhimento aconteceu no auditório do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto, contando com a presença de coordenadores, preceptores e gestores das instituições envolvidas.

Os residentes ingressaram no HUL-UFS por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), avaliação realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação, que oportuniza vagas de residência nas áreas médica, multi e uniprofissional em instituições públicas e privadas sem fins lucrativos ao programa.

Os programas de residência médica do HUL-UFS contam com vagas para Clínica Médica e para Ortopedia e Traumatologia. Já o programa de residência multiprofissional da unidade hospitalar oferece vagas para graduados em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

Conhecimento e experiência em atendimento

“Minha expectativa é das melhores, visto que o HUL é um hospital regional e que comporta a maior parte das urgências e emergências da região. Acredito que esse vai ser um diferencial na minha formação, agregando mais conhecimento e experiência em atendimento”, destacou o fisioterapeuta João Adriano Correia Santos, um dos convocados para o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar.

“Dada a variedade de casos e necessidades trazidas pelos usuários em atendimento para uma unidade hospitalar como o HUL-UFS, de urgência e emergência, acredito que isso concorrerá em muito para um aprendizado mais consistente e para uma prática mais intensiva”, destacou por sua vez o médico Lucas Rodrigues, aprovado para o Programa de Residência em Clínica Médica.

Formação e qualificação profissional

O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFS, Lucindo Quintans, destacou que o evento de acolhimento oportunizou um diálogo envolvendo as intuições envolvidas, seus representantes e os novos residentes. “Trazendo as perspectivas da residência médica e multiprofissional. E mostrando a importância delas para o fortalecimento das ações de pesquisa, formação e qualificação de recursos humanos nessa parceria envolvendo a universidade e a unidade hospitalar”, ressaltou. “E com isso ampliando o número de profissionais que serão formados em nosso estado em áreas estratégicas”, destacou.

Para o diretor do Campos UFS Lagarto, Makson Oliveira, o evento de acolhimento concorre para despertar um sentimento de pertencimento no residente frente ao novo espaço que passará a ocupar ao longo da pós-graduação. “Desenvolvendo a sua competência no programa de residência que optou, mas também ressaltar a importância que ele tem para o serviço a partir do momento em que assume a vaga na residência”, observou. “Período esse, onde ele vai estar desenvolvendo também, além do ensino, a pesquisa, dada à necessidade de produção de um trabalho de conclusão ao final da residência”, disse.

Desenvolvimento de competências

“A Residência médica e multiprofissional é um período de intenso aprendizado e desenvolvimento de competências que contribuirão para formação de um profissional técnico e empático, conectado com a realidade assistencial da região em que o Hospital Universitário de Lagarto está inserido”, destacou Evelyn Machado, gerente de Ensino e Pesquisa da unidade hospitalar.

Para o superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto, os programas de residência são de extrema importância para a formação de profissionais qualificados e capazes de atuar com resolutividade. “Seja na assistência ou na promoção da pesquisa e inovação na área da saúde”, enfatizou, destacando também a importância do trabalho e colaboração multidisciplinar. “Por meio da integração com outros profissionais, o que é fundamental para a formação e melhoria da qualidade da assistência prestada aos usuários”, finalizou.

Diferenciais dos programas no HUL

São características marcantes dos programas de residência do Hospital Universitário de Lagarto o fato de acontecer em hospital destinado ao SUS com Urgência e Emergência; treinamento em situações de emergência utilizando simuladores modernos e professores da UFS; e reuniões científicas para discussão de artigos científicos.

As residências no HUL são caracterizadas também pelo oferecimento de visitas multidisciplinares fruto da integração entre a residência médica e a residência multiprofissional, objetivando o melhor cuidado aos pacientes.