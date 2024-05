Evento de entrega do Felicità Art Residence

Lagarto agora conta com um novo e sofisticado conceito de moradia: o Felicità Art Residence. Desenvolvido pela CLM Construtora, que possui 13 anos de experiência no mercado, este é o segundo empreendimento de sucesso da empresa na cidade. Com 79 lotes exclusivos, variando entre 190m² e 300m², este condomínio fechado estilo clube proporciona uma experiência de vida única e incomparável.

A área de lazer foi cuidadosamente planejada para atender a todas as necessidades e proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família. O Felicità oferece um espaço gourmet para celebrações, cinema privativo, brinquedoteca para as crianças, academia completa, além de piscinas infantil e adulta com raia para natação, campo de futebol e quadra de beach tênis para os esportistas. Todos esses espaços são entregues decorados e equipados.

A segurança e a comodidade são prioridades, com uma portaria que possui acesso digital, garantindo tranquilidade e controle rigoroso de entrada. Este empreendimento traz o conceito de condomínio clube para o interior, descentralizando a exclusividade antes restrita às capitais. No Felicità, você encontrará um ambiente sofisticado e elegante, ideal para quem busca qualidade de vida sem abrir mão do conforto e do requinte que a CLM oferece aos moradores de Lagarto. Venha conhecer e surpreenda-se com este novo padrão de morar bem.