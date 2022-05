Evento na UFS de Lagarto discute metodologias ativas na educação

A Comissão de Desenvolvimento Docente do Campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe promoveu o webinário “O que faço é metodologia ativa? Discutindo os fundamentos”, com o professor Paulo Marcondes, diretor do Instituto Educater. O evento, realizado na última quinta-feira, 28 de abril, foi realizado de forma remota, voltado para docentes e discutiu os fundamentos e classificações das metodologias ativas.

O palestrante abordou o histórico da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, na sigla em inglês), os diferentes tipos e abordagens. O encontro contou também com docentes de outras instituições de ensino de várias regiões do Brasil, além dos demais campi da UFS.

O docente destacou a importância das discussões para o aprendizado dos discentes. “Para aprender uma coisa nova, é necessário conectar com um conhecimento prévio. Pular o brainstorming é estragar o processo de aprendizagem significativa do aluno, pois não permite que o conhecimento prévio seja tornado consciente e então o aluno vai ter dificuldade de conectar o conhecimento prévio ao novo conhecimento”, explica.

A ação foi coordenada pela Comissão de Desenvolvimento Docente, com mediação da professora Natália Leite, do Departamento de Fonoaudiologia do campus.

Fonte: UFS