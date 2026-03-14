Ex-agente da Polícia Federal em Sergipe é preso condenado por extorsão

A Polícia Federal divulgou na última sexta-feira, 13, que em ação conjunta com a Polícia Civil de Sergipe, cumpriu um mandado de prisão por condenação definitiva contra um ex-agente de Polícia Federal. A prisão é decorrente de crimes cometidos enquanto o sentenciado ainda exercia a função pública.

A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Aracaju, do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). O ex-servidor foi condenado por extorsão majorada.

Após a captura, o preso foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos de registro e, na sequência, conduzido à unidade de custódia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.

Histórico do caso

As investigações apontaram que o ex-agente utilizou o cargo para extorquir vítimas na capital sergipana. O caso foi alvo de inquérito instaurado pela própria PF que, após concluído, seguiu para o trâmite na Justiça Estadual.

Além da apuração na esfera criminal, a Polícia Federal instaurou, à época, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O procedimento culminou na demissão do então agente no ano de 2020. A prisão realizada nesta quinta-feira ocorreu após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Fonte: Polícia Federal