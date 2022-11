Ex-delegada de Lagarto recebe o título de cidadã sergipana

Na última quinta-feira, 17, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) concedeu o título de cidadã sergipana a delegada da Polícia Civil de Sergipe Mariana Andrade de Amorim. Tradicionalmente, o título é concedido às pessoas que por meio dos seus trabalhos têm contribuído para o crescimento do estado.

Ao receber o título, a delegada relembrou a sua longa trajetória de atuação em Sergipe. “Agradeço a esse estado que me abraçou nesses últimos quase 16 anos e onde construí uma vida e crio os meus bens mais preciosos: meus três filhos. Não poderia ter feito escolha melhor, pois aqui de fato me sinto em casa, com pessoas acolhedoras e solícitas. O que era pra ser uma passagem de vida, acabou se tornando o meu lar. Desde muito nova, eu sabia que queria ser delegada de polícia, mesmo que no começo meus pais não aceitavam muito bem, pois tinham medo dos riscos da profissão, mas perceberam que não iriam me fazer mudar de ideia e passaram a ser meus maiores incentivadores.

Cheguei aqui muito jovem, uma menina que mal sabia cuidar de si mesma e encontrou na pequena cidade de Santo Amaro das Brotas, diversas situações para resolver, percebendo que a minha atividade ia muito além de toda a doutrina estudada em cinco anos, pois nas pequenas cidades do interior, muitas vezes os artigos de lei são os que menos importa: o delegado de polícia é visto como um ser ímpar, com poderes pra dizer o que está certo, o que está errado e o que deve ser feito. Cabe a nós apaziguar e tentar extrair do diálogo tumultuado o ponto que trará o equilíbrio de volta”, destacou a delegada que também agradeceu a deputada Goretti Reis e toda a equipe com quem trabalhou nos diversos municípios e a que trabalha atualmente.

Já o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), Isaque Heverton Dias Cangussu, cada Título de Cidadania entregue a um delegado é um afago no coração. “Eu como representante da classe tenho uma enorme felicidade e muita gratidão aos deputados que sempre vêm reconhecendo o trabalho dos delegados de polícia e a Drª Mariana não poderia ficar de fora. Essa é uma homenagem mais do que que merecida; ela que é pernambucana, mas agora se torna sergipana de fato e de direito, já reside aqui; teve seus filhos em Sergipe e vem desempenhando um trabalho excelente nas delegacias que tem passado, tanto no interior e agora na capital. Meus parabéns à Drª Mariana, meu agradecimento à deputada Goretti Reis que teve a iniciativa e a todos os parlamentares que aprovaram essa comenda”, reconhece.

Trajetória

Mariana Amorim exerceu com brilhantismo seu papel de delegada em diversos municípios sergipanos a exemplo de Santo Amaro das Brotas, Pirambu, Macambira, São Domingos, Maruim, Areia Branca, Japoatã, Siriri, Divina Pastora, Itaporanga D’Ajuda, Capela e Lagarto, sempre honrando sua instituição com seriedade, profissionalismo, lealdade e dedicação.