Ex-deputada Goretti Reis vai à Câmara de Lagarto e vereadores deixam o plenário

Nesta quinta-feira, 23, um fato inusitado ocorreu na Câmara Municipal de Lagarto: Quatro vereadores do agrupamento político Saramandaia deixaram o plenário quando a ex-deputada estadual Goretti Reis, que é do mesmo grupo, foi chamada para discursar na tribuna.

A presença de Goretti na Câmara foi motivada por um requerimento do vereador Vilânio do 13, por conta do seu trabalho no parlamento sergipano, do mês dedicado às mulheres e para falar de políticas públicas para elas.

Por isso, em discurso, Goretti se disse representada pela única vereadora mulher presente na sessão, a vereadora Marta da Dengue, que pertence ao grupo Saramandaia. “Marta é uma mulher de pulso, de cisão, de garra e que muito me honra. Me sinto muito representada, vereadora Marta, por você aqui nesta Casa”, destacou a ex-deputada.

Já em relação a saída dos outros quatro correligionários, Goretti apenas amenizou a situação. “Alguns tiveram que se ausentar por outros compromissos, como foi dito por eles. A gente sabe das atividades aqui da Casa e vou tentar usar o menos possível de tempo”, falou.

Cabe destacar que apenas dois dos quatro vereadores que deixaram o plenário apresentaram justificativas. Alex Dentinho alegou que precisaria comparecer a uma audiência, enquanto Washington da Mariquita falou que iria participar de uma solenidade alusiva ao dia da água na Cohidro. Contudo, informações dão conta que os quatro permaneceram isolados na sala da presidência até a saída da ex-deputada do plenário da Casa.

Diante disso, a ação edis foi vista por muitos como um ato de misoginia e desrespeito com a ex-deputada e com as mulheres, já que estava ocorrendo uma solenidade em homenagem a elas.

Foto: Bizan Velô