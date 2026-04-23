Ex-policial sergipano condenado por estupro de mãe e filha é preso em Santa Catarina

A Polícia Civil de Sergipe divulgou, na última quarta-feira, 22, a prisão de um ex-policial militar de 58 anos condenado por estupro cometido em 2010, na Grande Aracaju. O homem foi localizado no bairro Itoupavazinha, em Blumenau (SC), após mais de uma década foragido da Justiça.

A captura foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Civis de Sergipe e de Santa Catarina. Os dados repassados para a polícia de SC foram levantados durante a Operação Mulheres 2026, realizada entre fevereiro e março, havendo fundamental atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública junto à coordenação da ação em Sergipe.

Segundo as investigações, o acusado deixou Sergipe após a expedição do mandado de prisão e passou a viver em fuga. Ele foi identificado e preso por equipes da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (DPCAMI) de Santa Catarina, no último dia 16.

O ex-policial militar foi expulso da corporação após decisão de um conselho de disciplina. Ele é acusado de estuprar mãe e filha. Após a prisão, o condenado foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde permanece à disposição da Justiça sergipana.

Fonte: SSP/SE