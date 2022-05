Ex-prefeito Valmir Monteiro é diagnosticado com câncer no estômago

Na manhã desta sexta-feira, 13, por meio de suas redes sociais o ex-prefeito de Lagarto, José Valmir Monteiro, confirmou que foi diagnosticado com câncer no estômago.

Segundo Valmir, o diagnóstico veio após ele sentir alguns desconfortos ao longo das últimas semanas e ser submetido a uma bateria de exames.

“Apesar da notícia, me sinto bem e disposto a enfrentar isso com muita coragem e cuidado, ao lado da minha família, meus amigos e com a proteção de Deus”, postou Valmir.

O ex-prefeito de Lagarto ainda pediu as orações de todos e ressaltou que está tendo todo acompanhamento médico necessário. Seu processo de quimioterapia iniciará na próxima segunda-feira, 16.