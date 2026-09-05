Ex-secretário de Esporte de Simão Dias declara apoio ao senador Alessandro Vieira

O senador Alessandro Vieira (MDB) segue consolidando seu nome em todo o estado de Sergipe na corrida pela reeleição em outubro.

Nesta semana, o parlamentar recebeu um importante reforço político: o apoio do ex-secretário de Esporte de Simão Dias, Marcelo Carregosa. A adesão ocorreu após reunião com o candidato a segundo suplente, Joãozinho de Solinha (MDB), natural de Lagarto.

Através das redes sociais, Carregosa justificou sua decisão destacando a atuação do senador. “Quero anunciar aos amigos que votarei no senador Alessandro Vieira, através do nosso suplente, Joãozinho de Solinha. O senador Alessandro tem sido um parlamentar atuante e tem contribuído com o nosso estado”, frisou.

A trajetória de Alessandro Vieira no mandato é marcada por resultados concretos. Ao longo do período, ele destinou e viabilizou mais de R$ 1 bilhão em recursos para Sergipe, com investimentos distribuídos por municípios de diferentes regiões.

Os aportes contemplam áreas estruturantes como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, agricultura, assistência social, turismo, esporte, meio ambiente e juventude.

Esse conjunto de ações reforça a capilaridade do projeto político do senador, que amplia sua base de apoio no interior e se apresenta como uma alternativa sólida para continuar representando os interesses do estado no Senado Federal.

Fonte: SSP/SE