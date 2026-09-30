Ex-secretário Marcelo Carregosa recepciona senador Delegado Alessandro em Simão Dias

Na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro, o ex-secretário de Esporte de Simão Dias, Marcelo Carregosa, recepcionou o senador e candidato à reeleição, Delegado Alessandro (MDB), no município.

No encontro foi destacado a importância do candidato a segundo suplente, Joãozinho de Solinha (MDB), conhecido empresário lagartense, como representante da chapa da região Centro-sul.

Durante a visita, Marcelo e Alessandro debateram sobre as eleições de 2026 e as ações da reta final de campanha em Simão Dias e em Sergipe.

Delegado Alessandro Vieira tenta a reeleição em 4 de outubro. Para Simão Dias o senador já destinou emendas que contribuem para melhoria da vida da população.

Fonte: Assessoria de Comunicação