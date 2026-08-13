Executada pelo Governo do Estado, reforma da Praça Sílvio Romero é investimento essencial para o desenvolvimento de Lagarto

A cidade de Lagarto tem vivenciado um significativo avanço em infraestrutura urbana, fruto de novos investimentos direcionados à melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Um exemplo emblemático desse progresso é a reforma da Praça Sílvio Romero, situada no coração da cidade, que recebe intervenções estruturais e estéticas importantes.

Com um aporte financeiro de R$ 1.609.429,39 milhões, proveniente do Governo do Estado de Sergipe, a obra contempla uma série de melhorias que visam promover conforto, segurança e acessibilidade. Entre as ações previstas estão a pavimentação em concreto, a instalação de iluminação em LED, além da implantação de mobiliário urbano diversificado, como mesas, bancos, lixeiras, bicicletário e pergolado. Complementam as intervenções as instalações elétricas adequadas, o paisagismo planejado e a sinalização vertical e horizontal, garantindo maior funcionalidade e organização ao espaço público.

Essa revitalização não apenas contribui para embelezar o centro de Lagarto, mas também proporciona maior comodidade e bem-estar tanto aos lagartenses quanto aos visitantes que transitam pela cidade para realizar compras ou desfrutar do ambiente local. A praça reformada funcionará como um ponto de encontro e lazer, estimulando a convivência social e fortalecendo a identidade comunitária.

A execução dessa obra reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável de seus municípios, especialmente com Lagarto. Ao investir em melhorias estruturais essenciais, o governo demonstra sensibilidade às necessidades da população, promovendo a inclusão, a acessibilidade e o fortalecimento da economia local.



