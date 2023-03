Exposição de artesanatos sergipanos ressalta riqueza e pluralidade do ofício no Estado

Arte nascida das próprias mãos. Assim é o artesanato, com técnicas singulares perpetuadas por gerações de artesãos que transmitem conhecimento e fortalecem a história, a cultura e o trabalho de um povo. Na última quinta-feira, 16, uma exposição com as artes foi promovida pelas secretarias do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), de Políticas para Mulheres (SPM), com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania de Sergipe (Seasc). Cerca de 19 municípios foram representados por artesãos que levaram uma pluralidade de produtos do artesanato sergipano.

“Por intermédio dessa exposição, diversos municípios sergipanos foram representados aqui, hoje, na sua essência, na essência do nosso povo, na cultura que foi passada ano após ano, geração após geração. O artesanato sergipano é diverso, recheado de cultura”, ressaltou o secretário do Trabalho, Jorge Teles.

A ação conjunta com outras pastas também foi ressaltada pelo secretário. “A Seteem tem enorme satisfação de receber essa exposição, hoje, junto com a Seasc e a SPM, nessa parceria que nós temos, nessa ação conjunta, transversal, que o governo do Estado proporciona para toda a população sergipana a fim de construir e valorizar a nossa arte e ajudar a dar visibilidade ao que o nosso artesão está fazendo”, acrescentou.

Na ocasião, a diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, também ressaltou a importância da ação para fortalecimento e valorização desse trabalho em Sergipe, além de oportunizar o diálogo e a construção de políticas públicas mais eficazes voltadas aos artesãos. “Um momento mágico, com palestras, com falas, com a visita de prefeitos, diretores e secretários para a gente poder unificar, cada vez mais, esse fortalecimento do artesanato sergipano”, disse.

O compromisso do Estado para fomento do trabalho realizado pelos artesãos também foi lembrado pela secretária de Políticas para Mulheres, Danielle Garcia. “A gente fica muito feliz em divulgar o artesanato sergipano, não só aqui no público interno, mas o nosso sonho é divulgar para fora do Estado e, quem sabe, até para fora do país”.

Artesanato sergipano no mundo

Entre as tantas riquezas do artesanato sergipano, está a renda irlandesa. No último carnaval, a renda foi um dos destaques na roupa de Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita, que desfilou para a escola de samba paulista, Mancha Verde. A roupa foi desenhada pela estilista independente Rafaela Castro e contou com trabalhos manuais de mais de 14 artesãs.

A singularidade do “saber-fazer” fez da renda irlandesa Patrimônio Imaterial de Sergipe. Desde janeiro deste ano, o Governo de Sergipe, por intermédio da Seteem, tem estreitado relações com a embaixada na Irlanda para difusão da renda irlandesa fora do Brasil.

Presidente da Associação das Rendeiras Independentes de Divina Pastora (Adrin), Neidiele Silva também participou da exposição realizada hoje. Artesã desde os 8 anos de idade, ela conta do orgulho que possui em fazer parte do ofício: “A gente transmite o nosso amor através de cada peça, me orgulha muito me intitular como artesã. Há mais de 10 anos, eu venho confeccionando minhas peças e transmitindo o meu saber-fazer que aprendi das gerações passadas e passando para as próximas”, afirmou.

Além da exposição de artesanatos, o evento também contou com palestras sobre o protagonismo feminino no empreendedorismo, da diretora de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino da SPM, Adriana Mallezan; e histórias de inspiração, da consultora especial da Seteem, Suely Ouro.

Entre os municípios representados, na ocasião, estiveram Graccho Cardoso, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Poço Verde, Itaporanga, Salgado, Lagarto, Arauá, Santo Amaro, Japaratuba, Santana do São Francisco, Divina Pastora, Pacatuba, Socorro, Ilha das Flores, Pirambu, Aracaju, Frei Paulo e Laranjeiras.

Fonte: Governo de Sergipe