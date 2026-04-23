Fábio amplia vantagem e lidera nova pesquisa para o Governo de Sergipe

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 23, pela Unidade de Informação, Pesquisa e Consultoria mostra o governador Fábio Mitidieri na liderança da disputa pela reeleição. Essa já é a sexta pesquisa em pouco mais de um mês que coloca o gestor em primeiro lugar.

No cenário estimulado, Fábio aparece com 40,9% das intenções de voto, abrindo 17 pontos de vantagem sobre Valmir de Francisquinho, que soma 23,3%. Contra Ricardo Marques, a diferença chega a mais de 30 pontos percentuais.

No cenário espontâneo, o governador também lidera com 32,2%, enquanto Valmir tem 18% e Ricardo 3,9%. Ou seja, os dados mostram que Fábio ganharia dos adversários em todos os cenários simulados, e reforçam ainda a boa avaliação do governo.

Registrada no TSE sob o número SE-00979/2026, a pesquisa ouviu 784 pessoas entre os dias 10 e 14 de abril, e confirma o desejo de continuidade da atual administração pela população sergipana.