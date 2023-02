Fábio e Márcio Macedo discutem realização de Jogos Escolares Brasileiros em Sergipe

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu a visita do ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, na última sexta-feira, 10. Na ocasião, Fábio intermediou o pleito feito ao Governo Federal pela secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, e pelo presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora, para que Sergipe sedie os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) em 2023.

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima quarta-feira, 15, também foi tema do encontro.

Jeb’s

O Jeb’s é a maior competição do desporto escolar do Brasil e o único evento escolar com a presença de todos os estados da federação. A competição reúne adolescentes de 12 a 14 anos em 17 modalidades.

Fábio destacou a importância de políticas públicas para o esporte como instrumento de inclusão e de educação. “Sempre fui defensor do esporte e vamos trabalhar para trazer o Jeb’s. É bom para nosso desporto, para o turismo esportivo e para consolidar o estado como sede de eventos”, disse. O senador Laércio Oliveira também participou da reunião.

A secretária do Esporte reforçou a importância da realização da competição para o estado. “Esse é o nosso desejo, que neste ano a competição aconteça aqui e movimente nossa rede hoteleira, nossa economia, além de fomentar o esporte”, explicou Mariana Dantas.

O Jeb’s é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), graças à parceria institucional com o governo do Brasil, e acontecerá entre os dias 31 de outubro e 15 de novembro, reunindo quase seis mil estudantes-atletas.

A novidade para esta edição é a inclusão de três modalidades demonstrativas: surfe, skate e break dance.

Fonte: Governo de Sergipe