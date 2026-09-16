Fábio Mitidieri amplia políticas para mulheres e apresenta novos compromissos para os próximos quatro anos

As mulheres ganharam mais espaço e políticas públicas permanentes durante a gestão do governador Fábio Mitidieri. Nos últimos quatro anos, Sergipe avançou na estruturação de uma rede voltada à proteção, qualificação profissional, geração de renda e autonomia feminina. Agora, candidato à reeleição, Fábio apresenta novos compromissos para ampliar essas conquistas.

Entre 2023 e 2026, 3.113 mulheres foram qualificadas por meio de cursos e oficinas. Programas como Qualifica Mulher, Sergipe Delas – Cozinha Sustentável, Mulheres na Reciclagem e Sergipe Delas – Economia Criativa abriram oportunidades para mulheres que buscam independência financeira, capacitação e espaço no mercado de trabalho.

Na proteção às vítimas de violência doméstica, o CMais Mulher alcançou 2.758 beneficiárias, garantindo seis parcelas de R$ 500 para ajudar mulheres a romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas com mais autonomia.

Para Fábio Mitidieri, o próximo passo é fazer ainda mais. O plano para os próximos quatro anos prevê interiorizar e fortalecer a rede de proteção às mulheres, ampliar programas de qualificação e empreendedorismo, estimular a participação feminina nos espaços de decisão e avançar nas políticas de saúde.

Entre os novos compromissos está o Programa Mulheres do Futuro, que pretende ampliar a presença feminina nas áreas de tecnologia, ciência, pesquisa e inovação, com bolsas de formação, incentivo ao empreendedorismo e programas de mentoria para novas lideranças.

Fábio chega à disputa pela reeleição apresentando resultados concretos e defendendo a continuidade de um projeto que colocou as mulheres no centro das políticas públicas. A proposta para um novo mandato é avançar ainda mais, garantindo proteção, emprego, renda e oportunidades para que as sergipanas tenham cada vez mais autonomia para construir o próprio futuro.

Fonte: Assessoria de Comunicação