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Fábio Mitidieri autoriza obras em dez municípios com investimento de quase R$ 50 milhões

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O governador Fábio Mitidieri autorizou a execução de obras de infraestrutura em dez municípios sergipanos. Com investimento total de R$ 49.709.395,76, as intervenções contemplam Aquidabã, Cristinápolis, Estância, Ilha das Flores, Carira, Capela, Maruim, Simão Dias, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro.

As obras atendem diferentes demandas dos municípios e incluem a construção e requalificação de espaços públicos, pavimentação, drenagem e urbanização. Os serviços têm início imediato e devem começar no decorrer da próxima semana, como informou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Jeferson Passos. “Hoje, o governador autorizou a execução de diversas obras em vários municípios do interior de Sergipe. São investimentos que, somados, chegam a aproximadamente R$ 50 milhões”, reforçou.

Municípios

Entre os destaques está a construção do Mercado Municipal Hortifrutigranjeiro de Tobias Barreto, que receberá R$ 27,4 milhões. O novo equipamento terá papel estratégico para a comercialização da produção local, especialmente nos segmentos de confecções e artesanato, fortalecendo a economia do município.

Carira também receberá um novo Mercado Municipal, com investimento de R$ 7.948.822,93. A obra deverá proporcionar melhores condições para comerciantes e consumidores, além de contribuir para a organização e o fortalecimento das atividades comerciais desenvolvidas no município.

Espaços públicos

A urbanização e a qualificação de espaços de convivência estão entre as principais frentes do pacote de investimentos. Em Estância, serão aplicados R$ 4.250.000,00 na urbanização da orla fluvial do Porto da Areia. Em Ilha das Flores, a segunda etapa da recuperação da contenção da orla contará com R$ 4.278.500,00.

Capela terá R$ 2.056.376,21 destinados à requalificação da Praça Adroaldo Campos. A intervenção prevê melhorias na urbanização, execução de passeio, canteiros, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da implantação de oito quiosques, restauração da fonte e recuperação dos elementos artísticos. A intervenção em Capela contempla uma área de 5.360 metros quadrados.

Em Cristinápolis, será realizada a urbanização da praça próxima à Clínica 24h Maria Dantas de Carvalho, com investimento de R$ 507.590,90. Já em Simão Dias, o povoado Lagoa Seca receberá uma nova praça pública, com recursos de R$ 218.500,00.

Pavimentação e drenagem

As ações também contemplam melhorias diretamente relacionadas à infraestrutura urbana. Em Maruim, R$ 1.226.969,80 serão destinados à pavimentação e drenagem do Loteamento Santo Antônio, contribuindo para melhorar as condições de circulação e a infraestrutura da localidade.

Em Aquidabã, a construção de um pórtico no trecho da Rodovia Rubens Oliveira contará com R$ 1.030.000,00. A estrutura contribuirá para a valorização e identificação do município. Já Nossa Senhora do Socorro receberá uma Areninha Tipo 1, no Conjunto Albano Franco, com investimento de R$ 745.635,92, oriundos de emenda do senador Alessandro Vieira. O novo equipamento amplia a oferta de espaços destinados à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.

Fonte: Assessoria de Comunicação

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