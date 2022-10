Fábio Mitidieri continua internado em hospital de Aracaju

“Depois de três meses de campanha intensa, tive um mal-estar na quarta-feira, 26, e estou internado no Hospital Primavera. Vocês sabem que sou bariátrico e que pessoas que passam por esse procedimento têm grande dificuldade de absorção de nutrientes, o que é agravado pela intensidade da campanha. O meu quadro é de anemia e de desidratação, afetando inclusive o sistema respiratório. Eu tive que vir ao hospital repor esses nutrientes em outras ocasiões, mas dessa vez a situação foi muito mais séria e os médicos me proibiram terminantemente de sair, me mantendo internado diante da gravidade do quadro. Neste momento, estou aguardando o boletim médico para saber quando poderei retomar as atividades, e vou manter vocês informados de todas as atualizações. Até breve, se Deus quiser”, disse Fábio, através de uma rede social.

Fábio deu entrada na unidade hospitalar na última quarta-feira, 26, após se sentir mal durante agenda política. Nos últimos dias, o candidato já havia relatado cansaço pelo excesso de atividades de campanha.

Fonte: G1 SE