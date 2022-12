Fábio Mitidieri dá início às cerimônias de posse

Na noite da última sexta-feira, 30, foi dado inicio às cerimônias de posse do governador eleito e diplomado Fábio Mitidieri com o culto evangélico celebrativo. O ato religioso aconteceu na praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

Participarm do evento o vice-governador, Zezinho Sobral; a primeira-dama, Érica Mitidieri; e todo o secretariado anunciado pelo futuro governador, além de familiares, outras autoridades e líderes religiosos de igrejas evangélicas de Sergipe.

“É um momento de agradecimento, de gratidão ao povo de Sergipe, à família cristã. Nós fizemos questão de colocar na nossa cerimônia de posse esse culto hoje, porque eles foram muito importantes na nossa caminhada e serão importantes, também, no nosso governo. Tenho certeza que todos que vieram hoje estão aqui para agradecer a Deus, agradecer pelo ano de 2022 de bençãos”, destacou Fábio Mitidieri.

Esta é a segunda vez que um culto evangélico é realizado como parte da programação de posse de um governador em Sergipe.

Vale lembrar que a cerimônia de posse do governador Fábio Mitidieri terá continuidade no próximo domingo, 1º de janeiro, com a Missa em Ação de Graças, às 14 horas, na Catedral Metropolitana de Aracaju; solenidade de posse do governador, às 15h, na Assembleia Legislativa; revista à tropa, às 16h40; e transmissão de cargo, às 17h, na sacada do Palácio-Museu Olímpio Campos.

Para encerrar as solenidades, o público receberá os shows da cantora Joana, às 17h30, e do grupo gospel Preto no Branco, às 19h.

Com informações do Governo de Sergipe