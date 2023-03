Fábio Mitidieri discute parcerias e investimentos com o Governo Federal

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reuniu-se nesta terça-feira, 7, em Brasília, com o titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministro Alexandre Padilha, e com a ministra do Esporte, Ana Moser. Na pauta das audiências, parcerias entre o Governo de Sergipe e o Governo Federal e prospecção de recursos para investimento no estado.

Com o ministro Padilha, Fábio colocou a administração estadual à disposição para parcerias com o Palácio do Planalto em prol da população e reforçou os pleitos já apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em compromissos anteriores. Entre essas demandas estão a destinação de recursos federais para a construção do Canal de Xingó e para a conclusão de obras de readequação e manutenção de rodovias federais.

Durante o encontro, o governador ainda destacou o papel da bancada federal sergipana no apoio a políticas públicas para o desenvolvimento do estado. Também participaram do encontro os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, e os deputados federais Katarina Feitoza, Fábio Reis e Yandra Moura, além do secretário Sérgio Reis, da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese).

Competições e investimentos em Sergipe

Na agenda com a ministra Ana Moser, o governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, apresentaram o cenário esportivo de Sergipe. Entre os temas tratados no encontro, destaque para a captação de recursos para o desenvolvimento do esporte amador e profissional, assim como políticas transversais (em consonância com as áreas de saúde, educação e segurança).

Fábio também expôs o desejo de Sergipe de sediar a próxima edição dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE), em parceria com o Governo Federal, e reúne disputas de diferentes modalidades esportivas entre estudantes atletas com idades entre 12 e 14 anos.

“Trouxemos pautas do nosso estado que são importantes para o desenvolvimento do setor, apresentamos demandas, mas também ouvimos ideias e sugestões de parcerias que podemos fazer em um futuro breve”, comentou Fábio. “Ainda convidamos a ministra para visitar o estado e conhecer nossa estrutura para o esporte”, acrescentou.

Segundo a ministra Ana Moser, Sergipe tem um envolvimento com o esporte muito grande e a Pasta tem todo interesse em desenvolver ações em conjunto com o governo sergipano. “Vamos buscar formas de levar à frente parcerias importantes e pretendemos visitar o estado o quanto antes”, comentou.

A reunião também contou com a participação do deputado Fábio Reis e do secretário Sérgio Reis.

Reunião com parlamentares

Antes das audiências com os ministros de Relações Institucionais e do Esporte, Fábio Mitidieri ainda participou de uma reunião na Câmara dos Deputados, com cerca de 25 parlamentares federais do PSD, de diversos estados, entre eles Fábio Reis e Katarina Feitoza, de Sergipe. Na pauta, o cenário político e temas importantes para o desenvolvimento do país. O secretário Sérgio Reis participou do encontro.