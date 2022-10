Fábio Mitidieri é eleito governador de Sergipe

O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito governador de Sergipe, no segundo turno das eleições, que foi realizado neste domingo, 30 de outubro. No primeiro turno, ele havia ficado em segundo lugar.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fábio foi considerado matematicamente eleito quando 97,53% das urnas haviam sido apuradas. Neste momento, Fábio aparecia com 609.772 votos (51,83%) e Rogério Carvalho (PT) com 567.435 votos (48,17%).

Fábio Mitidieri possui 45 anos, é natural de Aracaju e é formado em Administração. Foi vereador de Aracaju, secretário de Esportes de Aracaju e secretário de Estado do Trabalho. Desde 2014, ele ocupa o cargo de deputado federal por Sergipe, tendo sido reeleito nas eleições de 2018. Seu mandato de deputado federal expira no final deste ano.