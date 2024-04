Fábio Mitidieri empossa Neto Batalha como secretário de Articulação com os Municípios

O governador Fábio Mitidieri empossou nesta segunda-feira, 01, no auditório do Palácio dos Despachos, Neto Batalha como secretário Especial de Articulação com os Municípios. Neto Batalha assume a pasta criada recentemente para atuar como um elo de ligação entre o governo estadual e os municípios, promovendo a integração e coordenando esforços para atender as necessidades específicas de cada localidade.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, a expectativa é de que o novo gestor possa oferecer um apoio mais eficaz e personalizado aos municípios sergipanos. “O governo precisa estar próximo dos seus municípios, a gente precisa ter contato mais direto com os prefeitos, vereadores, com as lideranças que representam o nosso povo. Desta maneira, a ideia é justamente poder aproximar o governo desses gestores. É um governo que tem a visão de humanizar a gestão, a exemplo do ‘Sergipe é aqui’, e outra maneira de fazermos isso com mais ênfase ainda é por meio desta secretaria”, afirmou.

Mitidieri explicou que a escolha de Neto Batalha para liderar a secretaria se deve à sua característica marcante de dedicação e trabalho. “A gente escolhe um nome de um deputado jovem, que tem uma característica marcante de emprego, de trabalho, de dedicação. Portanto, quero agradecer ao deputado Neto Batalha porque ele veio para somar e vem com muita vontade. E isso é muito importante porque na nossa gestão as pessoas têm que vir com essa mesma disposição de trabalho que o governador tem e que eu acho que todos que estão aqui hoje têm isso”, observou.

Vinculada à estrutura orgânico-administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a pasta tem como missão fortalecer os laços entre o Governo do Estado e as administrações municipais, potencializando a cooperação na execução de ações e políticas públicas para a população.

O secretário da SECC, Jorginho Araujo, disse que Neto Batalha vem para atuar na promoção do desenvolvimento regional, na descentralização administrativa e na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, garantindo uma gestão mais próxima e eficaz dos interesses e necessidades municipais. “Neto Batalha está vindo trabalhar efetivamente com essa aproximação e com esse fortalecimento com os municípios”, disse.

Desenvolvimento regional

A secretaria também sinaliza o compromisso e engajamento do Governo do Estado com as pautas municipalistas. Atualmente, a gestão estadual conta com um volume grande de investimentos e ações executados diretamente com a parceria das prefeituras, a exemplo do programa Acelera Sergipe, lançado no último dia 5 de março, que prevê investimentos de mais de R$ 200 milhões em mais de 80 obras, apontadas pelas próprias administrações municipais como prioritárias.

O secretário empossado, Neto Batalha, enfatizou o compromisso em dar atenção e suporte às administrações municipais, trabalhando em conjunto visando o desenvolvimento regional. “É um momento muito importante, bastante alegria, assumindo agora hoje essa pasta tão importante, que já houve em outros governos e agora neste governo, Fábio Mitidieri recria para que a gente possa dar uma maior atenção, uma maior qualidade nos programas vistos nas administrações municipais e estarei em todos os campos, com secretários municipais, com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, fazendo essa interlocução dos municípios com o Governo do Estado”, disse.

Ele destacou ainda a colaboração com Superintendência Especial de Articulação Política e Relações Institucionais. “O querido amigo Venâncio Fonseca, um cara muito experiente, estarei lá sempre ao lado dele, bebendo da sua sabedoria, em trabalho em conjunto, para que a gente possa juntos, com sua experiência e com a minha juventude, trazermos benefícios para a população sergipana”, declarou.

Na opinião do prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento, a criação da secretaria chega em um momento oportuno para fortalecer as ações governamentais em nível municipal, trazendo benefícios para todas as cidades do estado. “O governador Fábio Mitidieri tem uma trajetória de ser um militante do municipalismo. Fortalecer os municípios está na trajetória dele e a secretaria, na minha opinião, vem para fortalecer isso, a relação do governo com os municípios, a exemplo do governo itinerante ‘Sergipe aqui’ que tem sido um grande sucesso. Portanto, foi algo muito importante, nós, prefeitos, já tínhamos feito esse debate com ele e chegou numa hora oportuna para que a gente fortaleça as ações do governo junto aos municípios”, destacou.

Sobre Neto Batalha

José Batalha de Gois Neto, natural de São Cristóvão/SE, tem 31 anos de idade. Sua trajetória política iniciou-se em 2020, quando foi eleito vereador em São Cristóvão. Dois anos depois, tornou-se deputado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Durante seu mandato como vereador, apresentou diversos Projetos de Lei, indicações e requerimentos, além de liderar a oposição no município.

Na Alese, Neto Batalha é o parlamentar mais jovem da atual legislatura. Apresentou 21 Projetos de Lei, dezenas de indicações e requerimentos, além de realizar um trabalho constante dentro e fora do gabinete, atendendo às demandas da população e buscando melhorias para o estado de Sergipe.

Ao longo de seu primeiro ano na Alese, Neto Batalha conseguiu transformar em lei cinco projetos, destacando-se a lei que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos por telefone ou internet com instituições bancárias, visando proteger essa parcela da população contra golpes.