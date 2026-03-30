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Fábio Mitidieri lidera disputa pelo Governo de Sergipe em terceira pesquisa nos últimos 15 dias

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Uma pesquisa realizada pelo Instituto CTAS entre os dias 25 e 27 de março de 2026 mostra que o atual governador Fábio Mitidieri aparece bem na avaliação da população e com boa vantagem na disputa. Divulgado nesta segunda-feira, 30, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-01816/2026.

Na pesquisa de intenção de voto, considerando um cenário espontâneo, Fábio Mitidieri aparece na frente, com 29,6%, enquanto Valmir de Francisquinho tem 16,2%. Já em uma simulação estimulada, quando são apresentados nomes de possíveis candidatos aos eleitores, a vantagem aumenta e Fábio chega a 44,6%. Em uma disputa sem Valmir no primeiro turno, Fábio teria 52,5%, contra 18,5% de Ricardo Marques e 0,5% de Emanoel Cacho.

Essa é a terceira pesquisa divulgada nos últimos 15 dias que confirma o primeiro lugar do governador, após o Instituto França e a Positiva Pesquisas o apontarem como favorito na corrida pelo Executivo estadual.

O levantamento indica um cenário de consolidação governista com liderança isolada, eleitorado fidelizado e perspectiva positiva para a continuidade da atual gestão, que coleciona avanços históricos. Nos últimos três anos, a população convive com conquistas como a melhor segurança pública do Nordeste, uma escola reformada e entregue a cada 12 dias, emprego recorde e Hospital do Câncer inaugurado e em funcionamento.

O Instituto CTAS ouviu um total de 1.224 pessoas em todo o estado. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

 

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