Fábio Mitidieri pretende construir Hospital do Idoso e implantar programa de inserção no mercado de trabalho

O candidato à reeleição ao governo de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), pretende construir o hospital dos idosos, exclusivo para pessoas acima de 60 anos, e implantar política pública voltada para inclusão, autonomia e respeito à terceira idade.

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), Sergipe registrou um aumento significativo no envelhecimento da população nos últimos anos.

O percentual de pessoas com 65 anos ou mais no estado passou de 6% em 2012 para 9,7% em 2024. Em 2025, esse número subiu ainda mais, chegando a 14,5% da população (333 mil pessoas) considerando a faixa etária a partir de 60 anos.

A proposta do Hospital do Idoso prevê a criação de unidade voltada especificamente ao atendimento da pessoa idosa, com estrutura pensada para as necessidades específicas dessa faixa etária.

Já no campo do trabalho, o plano de governo inclui um programa estadual de inserção no mercado de trabalho para pessoas com mais experiência, reconhecendo a capacidade produtiva e o valor da experiência acumulada ao longo da vida profissional.

“Na nossa gestão, temos um olhar diferenciado e prioritário para os idosos. O Hospital do Idoso dará mais comodidade para esse público, além de ajudar a desafogar o Huse”, explicou Fábio.

Fonte: Assessoria de Comunicação