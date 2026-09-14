Fábio Mitidieri propõe ampliar empregos e transformar o turismo sergipano em motor da economia

Em seu plano de governo registrado na Justiça Eleitoral, o governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD) pretende fortalecer a geração de emprego e renda e transformar o turismo em um dos principais motores do desenvolvimento econômico de Sergipe.

Na área do trabalho, o plano prevê a ampliação do programa Primeiro Emprego, garantindo mais oportunidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, além da criação de um programa de recolocação profissional voltado a pessoas com experiência.

As propostas também incluem o fortalecimento da Política de Empregabilidade Inclusiva, a implantação do Banco de Talentos Inclusivos, o incentivo à economia solidária e a criação do Cinturão Sergipano de Confecções, com foco na geração de empregos e renda no interior do estado.

O governador também promete ampliar o Qualifica Sergipe, aumentando a oferta de cursos de capacitação técnica alinhados às vocações do mercado de trabalho para elevar a empregabilidade. Além disso, pretende estimular o empreendedorismo e criar um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios em parceria com o Banese.

Propostas de Fábio para o turismo

No turismo, Fábio propõe executar o Plano Estadual de Turismo para transformar o potencial turístico de Sergipe em um vetor central de desenvolvimento econômico.

Entre as ações estão o fortalecimento do programa Sergipe Portas Abertas, com incentivos para atrair grandes eventos e negócios, a estruturação de novos roteiros turísticos e a interiorização da atividade, ampliando as oportunidades de desenvolvimento em todas as regiões do estado.

Fonte: Assessoria de Comunicação