Fábio Mitidieri recebe alta e irá concluir tratamento em casa

A assessoria do candidato ao governo do Estado pelo PSD, Fábio Mitidieri, informou que ele recebeu alta na tarde deste sábado, dia 29, e irá finalizar o tratamento de saúde em casa.

Fábio agradeceu a atenção da equipe do Hospital Primavera e a corrente de orações recebida durante o período de internação. “Obrigado a toda a equipe do Hospital Primavera e a todos que enviaram orações. Recebi mensagens de carinho de todos os cantos do estado, de pessoas confiantes na minha melhora e na vitória amanhã. Vamos juntos fazer Sergipe avançar”, declarou.

Ao sair da unidade hospitalar, Fábio foi recepcionado por apoiadores como as deputadas federais eleitas Katarina Feitoza, Yandra Moura, o deputado estadual eleito Jorginho Araújo e o prefeito Edvaldo Nogueira.

Fábio deu entrada na unidade hospitalar na quarta-feira, 26, após se sentir mal durante agenda política. Os boletins médicos indicaram sintomas respiratórios, anemia e desidratação. Durante a internação, o candidato foi atendido pelos profissionais Ricardo Ferreira Leite (pneumologista) e Fabrício Anjos de Andrade (cardiologista).