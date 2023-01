Fábio Mitidieri toma posse como Governador de Sergipe

Na tarde deste domingo, 01, o Governador eleito Fábio Mitidieri (PSD) e Zezinho Sobral (PDT), o vice-governador, foram empossados durante cerimônia realizada na Assembleia Legislativa (SE).

Já no início da noite, por volta das 18h, Fábio recebeu do ex-governador, Belivaldo Chagas (PSD), a faixa de Governador do Estado de Sergipe. A cerimônia aconteceu no Palácio Museu Olímpio Campos.

Em seu discurso, Fábio disse que uma das prioridades do seu governo será a geração de empregos.

“Serei o governador do emprego, para dignidade aos milhares de pais e mães de família, que hoje amargam o desemprego. Para fazer o emprego chegar aos jovens, as moças e rapazes que sonham ganhar seu próprio dinheiro e edificar suas vidas. Essa é a minha luta no meu mantra”, disse o Governador eleito.