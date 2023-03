Fábio Reis acompanha Mitidieri em agenda a Brasília

Aproveitando o dia de trabalho em Brasília, o deputado federal Fábio Reis (PSD) acompanhou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), em agendas com o Governo Federal na última terça-feira, 07.

A primeira reunião aconteceu na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com o ministro Alexandre Padilha. Na oportunidade, as autoridades debateram sobre parcerias e possíveis recursos para investimentos em obras em Sergipe, como a manutenção de rodovias federais e a construção do Canal de Xingó.

Cenário esportivo

Na agenda com a ministra do Esporte, Ana Moser, foi apresentado pelo governador o cenário esportivo do Estado. Além disso, foi tema do encontro a possível cooperação do Ministério em projetos que alavanquem o esporte em Sergipe. Fábio Reis aproveitou para falar sobre a recente inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de Lagarto, que aconteceu na última sexta-feira, 03, e convidou a ministra para uma visita ao local.

Participaram do encontro os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, e os deputados federais Katarina Feitoza e Yandra Moura, além do secretário Sérgio Reis, da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese).