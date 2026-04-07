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Fábio Reis aparece entre os nomes mais citados durante pesquisa eleitoral

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O levantamento mais recente do Instituto DATAFORM/ECM, realizado em 25 municípios estratégicos de Sergipe, aponta que a disputa para deputado federal ainda está em aberto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) sob o número SE-02499/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08455/2026.

Ao todo, foram feitas 1.200 entrevistas presenciais entre os dias 30 e 31 de março, e 1º e 2 de abril, contemplando cidades como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância, Tobias Barreto, Simão Dias, entre outros municípios importantes do estado.

Os dados mostram que a maior parte dos eleitores ainda não decidiu seu voto: 74,33% afirmaram não saber em quem votar. Outros 11,08% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 3% preferiram não responder.

Entre os nomes citados espontaneamente, o deputado federal Fábio Reis aparece à frente, com 1,92% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Yandra Moura com 1,08% e Ícaro de Valmir com 1%.

Também foram mencionados outros nomes, como Pastor Heleno (0,83%), Gustinho Ribeiro (0,50%) e Anderson Zé das Canas (0,42%), além de diversos outros candidatos com percentuais menores.

O cenário revelado pela pesquisa ainda é bastante indefinido, com alto índice de indecisos, indicando que a disputa pela Câmara Federal em Sergipe está em estágio inicial e tende a se transformar conforme o avanço da campanha.

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