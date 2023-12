Fábio Reis apresenta balanço do seu mandato em 2023

O deputado federal Fábio Reis (PSD) fez um balanço do seu novo mandato parlamentar no ano de 2023.

Segundo o balanço de Fábio, durante o ano de 2023 foram destinados R$ 680.010,088 em emendas para Sergipe. Desse valor, mais de R$ 36 milhões foram destinados para a Saúde e quase R$32 milhões para a infraestrutura do nosso estado.

Ele também ressaltou as suas diversas participações na contribuição para o avanço da agricultura, esporte, ação social, cultura e a educação.

Na educação, por exemplo, o parlamentar fez questão de ressaltar o Certificado de Agradecimento e Reconhecimento que recebeu da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Além do seu apoio e contribuição dado aos alunos do curso de Direito, com a produção de duas edições do Vade Mecum.

“Com essa iniciativa, apoiamos a educação e o desenvolvimento acadêmico, reduzindo as barreiras financeiras para muitos estudantes que enfrentam dificuldades para adquirir os livros”, ressaltou o parlamentar.

