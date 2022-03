Fábio Reis assina filiação e agora integra os quadros do PSD

Com a presença do governador Belivaldo Chagas, do deputado federal Fábio Mitidieri, pré-candidato ao Governo, além de prefeitos, vereadores e diversas autoridades, o deputado federal Fábio Reis esteve na sede do diretório estadual do Partido Social Democrático (PSD), em Aracaju, na manhã desta quinta-feira, 31, para assinar sua filiação à sigla.

“Desde o primeiro dia do convite que Fábio (Mitidieri), o governador Belivaldo e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, me fizeram, além de outros amigos que já faziam parte dessa agremiação, eu sabia que, no primeiro passo que eu desse, seria muito bem recebido como estou sendo hoje. E hoje começo uma nova história”, discursou Fábio Reis, após assinar a ficha de filiação.

Belivaldo comemorou a chegada de dezenas de novos nomes para o partido, deu as boas-vindas ao deputado Fábio Reis e disse que, da mesma forma que foi tratado quando chegou ao PSD, Fábio será tratado. “Aqui eu fui bem tratado, bem servido e foi aqui que aconteceu tudo de bom em minha vida”, destacou o governador.

Mitidieri classificou a filiação de Fábio nesta quinta como a “cereja do bolo” e teceu elogios ao novo colega de partido. “Saímos daqui hoje com a chapa completa para deputado federal e estadual. E a chegada de Fábio, pode ter certeza, engrandece ainda mais o PSD”, ressaltou.

Foto: Kaio Espínola