Fábio Reis assina ordem de serviço em Japoatã

Na tarde da última quinta-feira, 16, o deputado federal Fábio Reis (PSD) assinou uma ordem de serviço para a a construção da Praça do Massapê, no conjunto Augusto Franco, no município de Japoatã.

“Para a obra, destinei quase meio milhão de reais por meio de emenda e os trabalhos começaram hoje mesmo! É mais um compromisso firmado e honrado com o município”, comentou o deputado.

E completou: “Agradeço a parceria do prefeito de Japoatã Cláudio Dinisio, o Careca da Samam, e da vice-prefeita Genice Guimarães. Também agradeço a todos os vereadores presentes, representados pela presidente da câmara Tainá Guimarães”.