Fábio Reis assina ordem de serviço em Tobias Barreto

Nesta semana, o deputado federal Fábio Reis (PSD), a convite do prefeito Dilson de Agripino, esteve em Tobias Barreto, onde assinou uma ordem de serviço para a pavimentação em paralelepípedo do bairro Bom Jardim.

“Esta é a segunda etapa da obra, com o valor de R$ 250 mil, no qual foi solicitada pelo vereador Toinho Barreto. As verbas desta obra são frutos de emendas parlamentares da minha gestão do ano de 2019. No total, direcionamos o valor de R$ 15 milhões para este município”, comentou o deputado.