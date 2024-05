Fábio Reis cumpre agendas estratégicas em Brasília

O secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, participou na tarde da última terça-feira, 21, de reunião com o secretário executivo do Ministério do Esporte, Diego Gaudino.

Na oportunidade, as autoridades trataram de uma emenda que será utilizada via Governo de Sergipe para realizar um festival esportivo em Lagarto.

“Tratei também de recurso para o município de Pedrinhas, que em breve receberá um quadra esportiva. As duas pautas, que precisam avançar, são resultado do meu trabalho enquanto deputado federal”, disse Reis.

Além da agenda, o secretário participou da reunião semanal do PSD, onde encontrou amigos deputados e membros da equipe do partido.

O secretário cumpre agendas em Brasília ao longo dessa semana.