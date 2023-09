Fábio Reis destina R$ 2 milhões para o Campus Lagarto da UFS

Nesta semana, o deputado federal Fábio Reis (PSD) esteve no Campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde anunciou uma emenda de R$ 2 milhões para a instituição.

Segundo o parlamentar, o recursos será aplicado na melhoria do tráfego dentro do campus. “A ideia é fazer um acesso, por dentro da UFS, que permita a circulação e trânsito direto a três bairros do centro, facilitando a rota dos universitários e outras pessoas que passarem por lá”, detalhou.

Além disso, a emenda também será usada para a modernização de dois laboratórios/salas de anatomia e a construção da sala sensorial para autistas e pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A medida foi muito comemorada pelo reitor da UFS, Doutor Walter Santana. Ele ressaltou que Fábio Reis está sempre contribuindo diariamente com o crescimento da Universidade Federal de Sergipe.