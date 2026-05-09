Fábio Reis destina recursos para fortalecer a saúde de Itaporanga d’Ajuda

Itaporanga d’Ajuda recebeu nesta semana um importante reforço para a estrutura pública do município. Por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Fábio Reis, foram liberados mais R$ 200 mil, além da entrega de notebooks, aparelhos de ar-condicionado e tablets, que irão contribuir diretamente para melhores condições de trabalho dos servidores e para a ampliação da qualidade no atendimento à população.

Os novos equipamentos chegam para fortalecer especialmente os serviços de saúde, oferecendo mais estrutura, agilidade e eficiência no dia a dia das equipes que atendem a comunidade.

Com esta nova entrega, o volume de recursos já destinados por Fábio Reis ao município ultrapassa R$ 15 milhões. Os investimentos contemplam áreas estratégicas e reforçam o compromisso com ações que geram resultados concretos para a população.

“Nosso compromisso é fazer com que cada recurso se transforme em melhoria real na vida das pessoas. Investir na saúde é investir em dignidade, eficiência e cuidado com quem mais precisa”, destacou o deputado.

A nova entrega representa mais um passo no fortalecimento da rede pública de saúde de Itaporanga d’Ajuda, consolidando investimentos que atendem às necessidades do presente e ajudam a preparar o futuro do município.