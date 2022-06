Fábio Reis e Belivaldo inauguram leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição

Na última sexta-feira, 10, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e o deputado federal Fábio Reis, ambos do PSD, inauguraram a Unidade de Terapia Intensiva Artur Reis, no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Lagarto.

Segundo o governador Belivaldo Chagas, a unidade funcionará com 10 leitos de UTI Clínica e Cirúrgica e um de isolamento para patologias de fácil transmissão, todos os leitos contam com suporte para paciente hemodiálitico, dessa forma garantido acesso aos usuários do SUS regulados de todo o estado.

“Uma obra muito esperada, de importância para Lagarto, como também para Sergipe como um todo. Afinal de contas, o Estado assinou um contrato para ter mais esses dez leitos incorporados ao total de leitos de UTI que nós temos. Por isso, nós vamos passar, agora, a contar com 152 leitos de UTI no sistema regulado pelo Estado, pela Secretaria de Saúde, por meio de contrato do serviço. O que importa é a excelente prestação de serviço, que a unidade hospitalar vem prestando. Portanto, parabéns à instituição, que conta com uma estrutura completa, de qualidade, como costumamos dizer, de primeiro mundo. Não bastam somente equipamentos, é preciso ampliar o hospital e trazer mais serviços, cirurgias, mas também profissionais preparados, como os que aqui se encontram, atendendo muitíssimo bem a toda região”, ressaltou o governador Belivaldo Chagas.

Já o deputado federal Fábio Reis comemorou mais essa conquista para a saúde pública e destacou que tudo foi possível graças ao envio de emendas parlamentares de sua autoria aliada ao forte apoio do Governo do Estado. Ele também considerou justa homenagem feita ao seu avô Arthur Reis. “A construção da UTI Artur Reis tem uma importância muito grande, não só para o estado como também para toda a minha família, principalmente meu avô, que durante muitos anos se dedicou incansavelmente para fazer deste hospital o melhor lugar para atender a todos”, argumentou.

Cabe destacar que, conforme informou o Governo de Sergipe, o processo para internação na Unidade de Terapia Intensiva será através do SUS, sendo que os pacientes serão regulados pelo Complexo de Regulação Estadual, podendo vir de qualquer unidade hospitalar do Estado.