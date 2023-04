Fabio Reis e Érica Mitidieri se reúnem para debater recursos para a APAE Lagarto

O deputado federal Fábio Reis (PSD) se reuniu na manhã desta quinta-feira, 20, com a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania de Sergipe, Érica Mitidieri. Na oportunidade, as autoridades trataram especialmente das emendas do deputado destinadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto, que agora serão executadas via Governo.

“Achei o caminho para que eu pudesse voltar à ajudar essa instituição tão importante, que atende mais de 80 pessoas das cidades de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias”, comemorou Reis.

Estiveram presentes na reunião o presidente da APAE Lagarto, Ricardo Rodrigues; a assistente social da instituição, Raqueline Moura, o diretor de planejamento da Secretaria de Estado, Marcelo Andrade, e o diretor de Recursos Humanos da Fundação Hospitarar de Saúde de Sergipe, Camilo Roriz.